Напередодні нового року в закарпатському місті Мукачево відкрили бібліотеку дитячих мрій «Ч.І.З.». Назву розшифровують як «читаємо, інформуємо, забавляємо». Її розмістили у центральній міській бібліотеці. Втілення в життя сміливого задуму обійшлося місцевому бюджетові в 1,3 мільйона гривень. За ці кошти майстри зробили капітальний ремонт приміщень, осучаснили інтер’єр, придбали нові стелажі, столи і стільці. Це прирівнюють до новосілля. Відкриття оновленої бібліотеки стало можливим завдяки проєкту громадських ініціатив, зареєстрованому і підтриманому містянами у 2018 році. Затишна атмосфера, створена в дитячій книгозбірні, набір сучасного обладнання з використанням інтерактивів надає маленьким читачам більше можливостей. З відкриттям бібліотеки господарів і гостей привітали письменники Тетяна Рибар і Жанна Хома. Вони принесли в подарунок власні книжки й побажали мати її за другий дім.
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