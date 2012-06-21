Вели краєзнавчий променад «Вулицями нашого міста» на прохання кураторів молодіжного краєзнавчо-туристичного клубу «Л.А.М.П.А.» бібліотекарів Лисичанської центральної бібліотеки троє відомих особистостей. Гідом пішохідної екскурсії був автор книжки «Лисичанськ. Історія у вулицях» Микола Ломако, йому охоче допомагали краєзнавець Микола Скурідін та начальник планово-технічного відділу шахти ім. Мельникова Олексій Щербак.
Як повідомляють співробітники Лисичанської центральної бібліотеки, в основу екскурсійної розповіді було покладено невідомі історії з життя містян та інтерпретовані історико-культурні знання про місто, його особливості.
Молодь із захопленням слухала розповіді про організацію та діяльність престижного у XVIII—XIX століттях навчального закладу «Лисичанська штейгерська школа» і про могилу вчителя математики, похованого біля її стін, про половецьких баб та будівлю Свято-Митрофанівського храму. Багато говорили й про так званий бельгійський спадок — споруди, зведені наприкінці ХІХ століття. На жаль, будівля лікарні содової фабрики, яка споруджена і відкрита в 1899 році бельгійцями, руйнується, а гроші на відновлення так ніхто і не знайшов.
Тож перед учасниками променаду постали завдання зі збереження деяких об’єктів рідного міста, за які Лисичанськ у 2018 році отримав премію «Бельгійська спадщина за кордоном» за підтримки фонду короля Бельгії.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»