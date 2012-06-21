Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Бібліотекарі запросили до себе у гості спортсменів. Разом, за круглим столом обговорювали те, які виклики чекають на бібліотеки у майбутньому році. Представники обласної федерації кікбоксингу WAKO заявили, що «слова мають підтверджуватися вчинками». Тому, маленький вчинок федерації – це 11 тисяч сучасних україномовних книг, які отримали бібліотеки Луганщини. І, як запевнили спортсмени, співпраця тільки починається.
«Ми виховуємо молодь. Тому, я радий, що можу зробити щось для області. І щасливий, що можу бути серед вас, бібліотекарів», – говорить почесний президент Федерації кікбоксингу Луганщини Леонід Березинський.
Нині громадська організація опікується 500 спортсменами, наймолодшому з яких лише 8 років, а найстаршому – 34. У минулому році федерація була визнана кращою спортивною організацією в неолімпійських видах спорту.