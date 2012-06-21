На підконтрольній українській владі території області працює 601 бібліотека. Книгозбірні надають послуги 238 тисячам жителів Луганщини. Система розвивається за такими стратегічними напрямами: стале фінансування основних бібліотечних послуг, модернізація матеріально-технічної бази та інфраструктури бібліотек, актуалізація документно-інформаційних ресурсів.
«Завдяки залученню меценатів, волонтерів та участі у різноманітних проектах соціального партнерства в бібліотеки області надійшло 42 000 примірників різних видань, з них майже половина — новинки», — розповіла начальник обласного управління культури, національностей та релігій Аліна Адамчук. За її словами, приділяють особливу увагу створенню нової інтегрованої бібліотечної системи.
В умовах децентралізації постає проблема трансформації бібліотечної мережі, тож щоб не закривали і не реорганізовували бібліотек у новостворених об’єднаних територіальних громадах, було розроблено модель публічної бібліотеки ОТГ та запропоновано нову модель обласної книгозбірні.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур'єра»