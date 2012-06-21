Весілля в бібліотеці? Чом би й ні! Саме про таку послугу американських бібліотек можна дізнатися у Старобільську на Луганщині на мандрівній фотовиставці від Посольства США.
Виставка фотоплакатів «Публічна бібліотека. Фотоесе Роберта Доусона» до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка приїхала за підтримки Посольства США в Україні, культурного центру «Американський дім» та інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку».
«Кожен житель Америки може відвідувати найближчу до своєї оселі бібліотеку, знаходити потрібну інформацію, зустрічатися з письменниками, відвідувати концерти, працювати в інтернеті, шукати роботу онлайн, відпочивати в гарних інтер’єрах або навіть влаштувати весілля. У добу цифрових технологій бібліотека перевинаходить себе. Від неї вимагають дедалі більше — вийти за межі обміну книжками і перетворитися на громадський центр», — розповідає про власні враження співробітник прес-центру вишу Олег Черниш.
Як відомо, у США майже 17 000 публічних бібліотек, всі вони різні, кожна має родзинку завдяки тому, що їх підтримують місцеві громади. Представлені на виставці фотороботи Роберта Доусона відзначено кількома стипендіями саме за документалістику. Вони є в колекціях музеїв сучасного мистецтва у Нью-Йорку та Сан-Франциско. Розгорнуто виставку саме в бібліотеці ЛНУ імені Тараса Шевченка, і серед відвідувачів багато співробітників місцевих бібліотек, яким ще доведеться перебудувати власну роботу так, щоб зацікавити громади рідних сіл і селищ.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»