Унікальна Біблія XIII століття повернулася в бібліотечні фонди Кентерберійського собору через 500 років. Про це повідомляє газета «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні видання.
Кентерберійський собор, який був заснований 603 року місіонером Папи Григорія Великого, був колись сховищем для десятків тисяч книг. Але за часів протестантської реформації XVI століття монастирську громаду англійського собору розформували, собор занепав, а більшість його рукописів зникли.
Реліквію вдалося викупити за 100 тисяч фунтів (понад 131,2 тисячі доларів) на липневому розпродажі рідкісних книг у Лондоні. Це стало можливим завдяки гранту, який виграв собор.
Правда, всієї суми не вистачало. Грант покрив лише 96 тисяч фунтів, ще чотири тисячі зібрали небайдужі громадяни.
Придбана книга унікальна, бо це єдиний у світі екземпляр повної Біблії часів Середньовіччя. Видання дивом збереглося після розгулу Реформації, коли в XVI столітті бібліотеку Кентерберійського собору зруйнували. Відзначається, що колекція бібліотеки налічувала понад 30 тисяч томів.
Біблія написана латиною і має 690 аркушів, виготовлених із тонкого пергаменту. За якістю він тонший за тканину. Експерти вважають, що Біблію створили в Парижі, який у часи Середньовіччя був центром такої філігранної роботи. Оскільки книга відносно невелика, вчені вважають, що її використовували під час подорожей.
Біблія зникла з соборної колекції монастирських книг 500 років тому під час Реформації, коли Церква Англії відійшла від влади Папи Римо-Католицької церкви.
Вчені вважають, що це сталося після 1540 року, коли Кентерберійський монастир розпустили на замовлення Генріха. Починаючи з 1539 року, Генріх VIII закрив понад 800 монастирів та абатств, цей рух назвали «Розгоном монастирів». Мотивація короля була, мабуть, подвійною: розпустити релігійні осередки, які були лояльними до Папи Римського, і претендувати на значне багатство, накопичене великими монастирями.
Викуплену Біблію покажуть на виставці в соборі разом з іншими артефактами Реформації, де всі зможуть побачити це рідкісне видання.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»