Першою в області, в кого підтверджено діагноз небезпечної інфекційної хвороби, стала 71-річна жителька містечка Радомишль, яка 1 березня повернулася з Польщі. Вона безперешкодно перетнула кордон, адже в неї ще не було зовнішніх виявів недуги — ні високої температури, ні нездужання. Та вже 3 березня стало зле. Однак лише 12 числа її у стані середньої важкості госпіталізували з ознаками захворювання на недугу, спричинену коронавірусом, що підтвердили тести.
За 12 діб, упродовж яких жінка залишалася поза увагою медиків, вона контактувала щонайменше із 26 особами, яких уже поміщено на обсервацію. На жаль, кількість тих, хто потенційно міг заразитися, у рази більша. Хвора не лише знехтувала вже всім відомими рекомендаціями медиків щодо добровільного обмеження у спілкуванні на 14 діб після повернення з потенційно небезпечних країн, а й 8 березня відвідала церковну службу.
За поки що неофіційною інформацією, жінка нібито навіть зверталася по медичну допомогу, пов’язуючи свою недугу з гіпертонічними виявами. Однак лікарі вчасно не забили на сполох, бо не додумалися запитати, чи не перебувала днями пацієнтка поважного віку за кордоном.
У Радомишлі оголошено надзвичайний стан природного характеру об’єктового рівня. До вже чинних в Україні карантинних заходів це додасть на території міста необхідні обмеження для якомога швидшого виявлення цілком вірогідних нових випадків захворювання та запобігання подальшому поширенню коронавірусу. Однак головний висновок з надзвичайної ситуації в Радомишлі, який має зробити вся Україна, полягає в тому, що кожен з нас відповідальний не лише за власне здоров’я.
PS «Героїню» цього матеріалу вчора підключили до апарата штучної вентиляції легенів, бо її стан ускладнився. На жаль, по обіді жінка померла. Це стало першим в Україні трагічним випадком, пов’язаним із COVID-19. Під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, та особи, з якими контактувала.