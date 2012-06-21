Лікар массачусетської лікарні загального профілю (США) розповів про простий спосіб знизити ризик виникнення депресії або навіть вилікувати її. За словами лікаря, у цьому допоможуть всього 15 хвилин бігу підтюпцем в день, пише Daily Mail.
Всього лікарі простежили за здоров'ям 611 тисяс дорослих американців. З’ясувалося, що люди, які займалися спортом, набагато рідше страждали від різних психічних розладів. За словами лікаря Девіда Агуса, перш ніж прописувати своїм пацієнтам таблетки, він просить їх вийти на вулицю і «зробити що-небудь».
Нещодавно стало відомо, що тривале «сидіння» в соціальних мережах мoжет призвести до формування неправильної самооцінки, фрустрації та депресії. Було відзначено, що люди починають порівнювати себе з надуспішними образами інших користувачів, в результаті чого це «посилює їх страхи».
В якості профілактики депресії фахівці рекомендують вживати в їжу волоські горіхи. З'ясувалося, що у людей, які вживали від 24 грамів горіхів протягом дня, депресія зустрічалася на 26% рідше, ніж у тих, хто горіхи не їв або їв у мінімальній кількості.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»