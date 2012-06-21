У заході взяли участь заступник міського голови Анатолій Пустоваров, директор департаменту освіти і науки Запорізької міськради Юлія Погребняк, представники депутатського корпусу, учні, батьки.
— Цього року реалізуємо один із довгоочікуваних проектів в області — будівництво семи багатофункціональних стадіонів, де можуть займатися не тільки учні шкіл, а й усі жителі Запоріжжя, — зазначив Анатолій Пустоваров. — Нам вдалося вже побудувати два стадіони європейської якості. Тут передбачено майданчики для заняття футболом, волейболом, баскетболом, гандболом. Є зали з тенісними столами, тренажерами для силових вправ. А для учнів молодших класів облаштовано дитячий майданчик, щоб вони могли не тільки займатися спортом, а й провести час із задоволенням. Приємно, що ми привчаємо дітей до кращого й забезпечуємо їх усім необхідним. Пам’ятаю стадіон у нашій в школі. Він мало був схожий на той, який відкриваємо сьогодні. Тож я впевнений, що і учні, й жителі довколишніх будинків із задоволенням проводитимуть тут час і долучатимуться до спорту і здорового способу життя.
Як розповіла директор гімназії №71 Людмила Терновська, педагогічний колектив, учні та батьки раді, що саме на базі їхньої школи збудували сучасний багатофункціональний спорткомплекс. Займатимуться спортом тут не тільки школярі, а й вихованці міських ДЮСШ, а також жителі навколишніх будинків.
Прикметно, в 2017 році з міського бюджету передбачено 65 мільйонів гривень на будівництво семи багатофункціональних спортивних стадіонів. Перший із них відкрито в Комунарському районі на базі міської спеціалізованої школи №7. Згодом такі самі стадіони відкриють у Дніпровському районі Запоріжжя у школі №100 та 98 колегіумі Олександрівського району, в школі №93 Шевченківського, школі №92 Хортицького, №33 Заводського районів міста.