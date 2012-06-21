Цього листопада на постійне місце дислокації до Володимира-Волинського повернулося майже чотири тисячі військовослужбовців окремих підрозділів бригади. Вони відпочинуть, переозброяться й пройдуть бойове злагодження, щоб знову, отримавши наказ, вирушити на захист цілісності держави і повернутися з перемогою. Ці військовики першими прийняли на себе удар неоголошеної війни з Російською Федерацією, коли у травні 2014-го блокпост із бійцями на той час 51-ї окремої механізованої бригади впритул розстріляли терористи. 17 загиблих під Волновахою — так трагічно почалася для них АТО. Після втрат та інших випробувань воєнної долі 51-у повністю розформували і натомість створили нову бойову одиницю — 14-у окрему механізовану бригаду.
Аби гідно привітати на рідній землі тих, кому за подвиг вклоняється уся волинська громада, на головному майдані Княжого граду пройшла урочиста зустріч особового складу бригади. Воїнам вручили майже 300 відзнак, грамот та цінних подарунків. Радість події затьмарювало те, що чимало бійців поклали життя, даючи відсіч ворогові. Їх вшанували хвилиною мовчання. У день зустрічі на площі Володимира-Волинського звучало безліч вітань і просто теплих слів. На завершення — парад центральними вулицями.
Завдяки консолідованим зусиллям влади, бізнесу та просто небайдужих громадян бригада мешкатиме не на полігоні, а у відремонтованих казармах. Над цим посилено працювали влітку — восени 2017-го.
— Переконаний, хлопці, які були в окопах, по коліно в болоті, не можуть повертатися у намети. Тим більше, в період зими, — каже голова Волинської ОДА Володимир Гунчик.
А військове керівництво 14-ї ОМБ уточнює: Різдво воїни теж зустрічатимуть удома.