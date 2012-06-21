За декорацію резиденції президента в 2017 році відповідала Меланія Трамп.
Головною прикрасою Білого дому стала 5,5-метрова ялинка з Вісконсіна, встановлена в Блакитній залі. Крім неї в різних куточках Білого дому розмістилося ще 52 святкові ялинки.
На декор всіх приміщень і фасадів пішло майже три тисячі метрів стрічок,
У грудні Білий дім планує провести близько 100 святкових заходів і прийняти майже 25 тисяч гостей. У 2017 році відзначається 200-та річниця святкування Різдва в стінах Білого дому.