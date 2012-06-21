За декорацію резиденції президента в 2017 році відповідала Меланія Трамп.

Головною прикрасою Білого дому стала 5,5-метрова ялинка з Вісконсіна, встановлена в Блакитній залі. Крім неї в різних куточках Білого дому розмістилося ще 52 святкові ялинки.

На декор всіх приміщень і фасадів пішло майже три тисячі метрів стрічок, 300 метрів гірлянд, 18 тисяч ліхтариків і 12 тисяч іграшок.

 Головним частуванням для відвідувачів резиденції стане пряниковий Білий дім, на який пішло майже 160 кілограм тіста. Крім нього приготували також 31 тисячу святкового печива.

У грудні Білий дім планує провести близько 100 святкових заходів і прийняти майже 25 тисяч гостей. У 2017 році відзначається 200-та річниця святкування Різдва в стінах Білого дому. 