Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс заявив, що життя увійде У нормальне русло не раніше як через рік після остаточної перемоги над COVID-19.
За словами американського підприємця, накопичений за останній час досвід дозволить країнам дуже швидко виявляти осередки зараження і контролювати їх. Але люди все одно будуть боятися заразитися коронавірусом і різко змінять свій спосіб життя.
«Навіть урядові рішення не змусять їх ходити на стадіони. Щоб світ повернувся до нормального стану, нам знадобляться або надзвичайно ефективні методи лікування, або вакцина», — висловив свою думку Гейтс, який раніше заявляв, що промислове виробництво вакцини від SARS-CoV-2 можливо налагодити за два роки.
«Дуже складно стиснути часові рамки. У будь-якому випадку ми не обійдемося без трьохфазової процедури апробування та сертифікації майбутнього препарату», —підкреслив засновник Microsoft.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»