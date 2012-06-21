Євросоюз продовжує «м’яку європеїзацію» Білорусі. Днями Єврокомісія ухвалила два рішення щодо набрання чинності угоди про спрощення оформлення віз та угоди про реадмісію осіб з Республікою Білорусь.
Відтак, сторона ЄС направить офіційне повідомлення офіційному Мінську, після чого вони наберуть чинності 1 липня 2020 року.
Угода про спрощення оформлення віз полегшить та знизить вартість отримання віз громадянами Білорусі, які подорожують до країн Шенгенської зони, та громадянами ЄС, які їдуть до Республіки Білорусь. Вона також передбачає скорочення переліку документів, необхідних певним категоріям громадян для подачі на візу, а також видачу багаторазових віз для певних категорія громадян, які часто подорожують. Загальна вартість обробки візових заявок буде зменшена до 35 євро. Угода поширюється на короткострокові поїздки, які триватимуть не більше 90 днів протягом 180 днів. Одночасно вступить в дію угода про реадмісію осіб, які проживають без дозволу на території однієї зі сторін угоди.
Як повідомлялося, візова статистика свідчить про те, що за останній час кількість білорусів, які бажають побувати у ЄС, зростає. Так, у 2019 році кількість заяв на отримання шенгенської візи в Республіці Білорусь досягла майже 650 тисяч.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»