Жителі Біловодської ОТГ вважають, що коли карантин закінчиться, благоустрій рідного селища буде тішити всіх.
Як хазяйновиті газди, які з настанням весни на власних подвір’ях прибирають та наводять лад, керівники Біловодської ОТГ вирішили, що благоустрій — візитна картка кожного населеного пункту. Тож закупили понад п'ять сотень троянд.
«Цьогоріч з екологічного фонду громади на благоустрій Біловодська та старостинських округів виділено 58,6 тисяч гривень. На 22 тисячі гривень було придбано 550 трояндових кущів. Ці троянди ми висадимо на центральних алеях Біловодська та роздамо старостам, щоб вони їх посадили у своїх селах. Вже у цьому році висаждені троянди зацвітуть. Вони прикрашатимуть наш райцентр та села яскравими барвами аж до морозів»,— розповідає секретар Біловодської селищної ради Віктор Кучеров.
За його словами, також закуплено саджанці горобини та берези, катальпи та липи, а ще сливи, яблуні та вишні. Їх також висадять згідно планів озеленення.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»