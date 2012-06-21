На Луганщині районний краєзнавчий музей втілює проект «Біловодськ — столиця кінних заводів України», який фінансує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Унікальністю культурної спадщини Біловодщина зобов’язана одним із найстаріших у Європі державних кінних заводів, яких тут було аж три, і кожен має понад двохсотрічну історію. Аби увічнити цю пам’ять, місцеві музейні працівники виграли тільки минулого року чотири гранти різних міжнародних організацій. Проект передбачає створення не лише нової експозиції, а навіть музею просто неба, де охочі зможуть замовити кінні екскурсії та інше. І таку роботу всіляко підтримує керівництво об’єднаної територіальної громади, яку створили півтора року тому.

Манеж для тренування коней Деркульського конезаводу — історична спадщина. Фото з сайту ursukhov.wordpress.com

«Нині наш краєзнавчий музей подав заявку на участь у міжнародних проектах та до Українського фонду культури. Загальний обсяг фінансування — понад 5 мільйонів гривень. Залучення цих коштів дасть можливість розбудувати інфраструктуру об’єктів культурної спадщини, створити новий неповторний імідж Біловодщини. Навіть зможемо започаткувати проведення на базі іподрому Деркульського кінного заводу Всеукраїнського кінноспортивного фольклорно-етнографічного фестивалю «Золота підкова», — розповідає директор музею Геннадій Верескун.

За його словами, одним із найважливіших завдань сьогодення Біловодської ОТГ є створення на базі краєзнавчого музею центру культурної спадщини. Він об’єднає всі музейні кімнати кінних заводів як філії районного музею та всі державні заповідники, розташовані на території громади.

Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»