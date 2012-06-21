На Луганщині районний краєзнавчий музей втілює проект «Біловодськ — столиця кінних заводів України», який фінансує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
Унікальністю культурної спадщини Біловодщина зобов’язана одним із найстаріших у Європі державних кінних заводів, яких тут було аж три, і кожен має понад двохсотрічну історію. Аби увічнити цю пам’ять, місцеві музейні працівники виграли тільки минулого року чотири гранти різних міжнародних організацій. Проект передбачає створення не лише нової експозиції, а навіть музею просто неба, де охочі зможуть замовити кінні екскурсії та інше. І таку роботу всіляко підтримує керівництво об’єднаної територіальної громади, яку створили півтора року тому.
«Нині наш краєзнавчий музей подав заявку на участь у міжнародних проектах та до Українського фонду культури. Загальний обсяг фінансування — понад 5 мільйонів гривень. Залучення цих коштів дасть можливість розбудувати інфраструктуру об’єктів культурної спадщини, створити новий неповторний імідж Біловодщини. Навіть зможемо започаткувати проведення на базі іподрому Деркульського кінного заводу Всеукраїнського кінноспортивного фольклорно-етнографічного фестивалю «Золота підкова», — розповідає директор музею Геннадій Верескун.
За його словами, одним із найважливіших завдань сьогодення Біловодської ОТГ є створення на базі краєзнавчого музею центру культурної спадщини. Він об’єднає всі музейні кімнати кінних заводів як філії районного музею та всі державні заповідники, розташовані на території громади.
для «Урядового кур’єра»