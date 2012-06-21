З початку року тут вже третій молодий лікар отримав власне помешкання у громаді. У червні ордер на службове житло вручено лікарці-педіатру, яка з квітня поточного року працює у Біловодському центрі первинної медико-санітарної допомоги. «Бажаємо багато задекларованих пацієнтів з міцним здоров'ям!», — вітають молодого спеціаліста у громаді.
Педіатр стала третьою з початку року серед тих, кому в громаді надане житло. У травні святкувала новосілля лікарка-анестезіолог, а в березні — лікарка-неонатолог.
Як підкреслює прес-служба Біловодської ОТГ, надання службового житла лікарям — це втілення стратегії розвитку первинної медико-санітарної допомоги в громаді. В рамках цієї програми також укладено договір про навчання шістьох студентів медичних вишів, для подальшого працевлаштування на Біловодщині.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»