Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Рейтинг медичних установ для відзначення нагородою «Лідер охорони здоров’я України – 2019» визначено в рамках ІІ Національної програми «Медичний Олімп України».
«Ми дуже горді з того, що з п'яти медичних закладів, що були відзначені, як лідери медицини Луганської області, два заклади з Біловодщини – це наша багатопрофільна лікарня і Біловодський центр медико-санітарної допомоги! Впевнений, це результат командної роботи», – повідомив головний лікар Біловодської багатопрофільної лікарні Роман Чередниченко.
За його словами, відповідні відзнаки вручено під час урочистості з нагоди святкування 1000-ліття української медицини в рамках ІІ Національної програми «Медичний Олімп України».