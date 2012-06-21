Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Вчора через інформацію про замінування у Харкові евакуювали більше 6000 чоловік. Повідомлення про закладення вибухівки надійшли в поліцію 25 квітня. Як повідомляє SQ, в обласному центрі після отримання правоохоронцями повідомлень, було перевірено 5 об’єктів.
В Головному управлінні Нацполіції в Харківській області розповіли, що фахівці оглянули 9 700 квадратних метрів приміщень і 4950 квадратних метрів прилеглої території, правоохоронці евакуювали 6160 громадян. Вибухових речовин не виявлено.
Зокрема, довелося евакуювати людей з кількох корпусів та бібліотеки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Сумського ринку, Музею природи, університетського ліцею, гольф-клубу та ін.