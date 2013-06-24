Міністерство фінансів із початку повномасштабного нападу росії на Україну провело 20 аукціонів із продажу військових облігацій, залучивши до державного бюджету близько 36,6 млрд грн, 93,8 млн дол. США та 176,5 млн євро. Про це свідчать дані депозитарію Національного банку України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Найбільший портфель військових облігацій сконцентрований серед банків – первинних дилерів. Водночас щотижня зростає кількість українських громадян та представників бізнесу, які також приєднуються до підтримки України, купуючи військові ОВДП.

Станом на 25 квітня 2022 року понад 9,1 тис. громадян та представників бізнесу стали власниками військових ОВДП на суму близько 5,8 млрд грн, 36 млн дол. США та 25,2 млн євро (з них 1,7 тис. – долучилися за попередній тиждень). Обсяг вкладень нерезидентів у військові облігації перевищує 50 млн грн.

Національний банк закликає й надалі підтримувати фінансовий фронт України шляхом придбання військових ОВДП.