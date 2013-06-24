Уряд оновив ліцензійні умови для медичної практики — тобто правила, за якими заклади охорони здоров’я та ФОПи можуть надавати медичну допомогу. Це рішення спрямоване на підвищення якості медичної допомоги, посилення гарантій для ветеранів війни та оновлення переліку спеціальностей, за якими можна надавати медичні послуги.

Головний акцент у змінах — медична допомога для ветеранів війни. Тепер у ліцензійних умовах для медзакладів, зокрема тих, що працюють за контрактом із НСЗУ, прямо закріплено вимогу дотримуватися гарантій, передбачених статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Ідеться зокрема про першочергове обслуговування в закладах охорони здоров’я, першочергову госпіталізацію тощо. Важливо, що раніше виконання цих гарантій не було окремою вимогою ліцензійних умов і фактично не могло перевірятись в межах ліцензування медичної практики. Тепер цю вимогу перевірятимуть під час проведення позапланових заходів державного нагляду виконання медичними закладами забезпечення права ветеранів на отримання передбачених законом медичних послуг своєчасно та без зайвих бар’єрів.

Постанова також оновлює і перелік спеціальностей, за якими заклади охорони здоров’я та ФОПи можуть отримувати або розширювати ліцензію на медичну практику. Зміни роблять правила надання медичної допомоги більш зрозумілими, доступними і для пацієнтів, і для тих, хто її надає. Для пацієнтів це означає більше гарантій, що медична допомога буде своєчасною, безпечною та організованою за єдиними правилами. Надто це стосується ветеранів війни та людей, які потребують медичних послуг різного спрямування та супроводу в медзакладі.

Для медичних закладів і ФОПів це означає чіткіші вимоги до роботи, повідомляє МОЗ.