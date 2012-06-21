Майже 60% харків’ян вже підписали декларації з лікарями. Заступник директора департаменту охорони здоров’я міськради Тетяна Бакалова поінформувала, що первинна медична допомога в столиці Слобожанщини надається в 34 медустановах і всі вони уклали договори з Національною службою здоров’я та вже два місяці перебувають на її прямому фінансуванні.
«Кошти надходять пропорційно кількості підписаних декларацій між пацієнтами і лікарями. До речі, батьки вибирають педіатрів активніше: 80-90% дітей вже мають підписані декларації, а багато дорослих все ще не поспішають це зробити. Але вибрати лікаря необхідно, тому що від цього залежить фінансування поліклінік і надання безкоштовної медичної допомоги», – зазначила Тетяна Бакалова.
Вона також повідомила, що медична реформа в 2019 році торкнеться медустанов вторинної та спеціалізованої медичної допомоги.