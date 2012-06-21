Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Майже 56% опитаних компанією Factum Group українців (6 із 10) мають ті чи інші кредити. Так з них, 37% брали кредит за програмою різних банків по своїй кредитній картці (кредит овердрафт), причому 23% з цих респондентів взяли такі позики протягом останнього місяця.
17% респондентів брали гроші у своїх родичів, друзів або знайомих. Кредити або гроші на виплату або покупку різноманітної побутової техніки на сьогоднішній день мають 16% респондентів.
Фахівці компанії також зазначають, що 10% всіх кредитів респонденти брали на закупівлю продуктів харчування, на ліки та забезпечення здорового способу життя — 2%.
Як зазначають фахівці, одними з ключових у кредитуванні є позики до зарплати. Кількість учасників такого кредитування збільшується щороку практично вдвічі, попри те, що річні відсоткові ставки за користування такими кредитами можуть перевищувати 1000%.
Як ми повідомляли, на час дії карантину, фінансовим установам заборонено нараховувати пеню та штрафи за невиплату споживчих кредитів. Також фінансовим установам заборонено збільшувати відсоткову ставку за користування кредитом на цей час.