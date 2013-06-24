Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін та засновниця Благодійного фонду «Місто Добра» Марта Левченко під час XVIII Всеукраїнського фестивалю «Буковинська мрія» підписали меморандум, який передбачає співпрацю за кількома основними напрямами. Зокрема йдеться про підтримку внутрішньо переміщених осіб, розвиток сімейних форм виховання, супровід родин у складних життєвих обставинах, допомогу матерям у кризових ситуаціях, а також захист жінок і дітей, які постраждали від домашнього насильства.

«Разом ми підтримуватимемо дітей і родини, які проходять через дуже складні життєві обставини, ділитимемося досвідом і шукатимемо рішення, завдяки яким у дітей буде більше шансів рости в любові, турботі та людяному середовищі, а не в ізоляції й самотності», — зазначив Денис Улютін.

Фестиваль «Буковинська мрія» вже 18 років поспіль об’єднує дітей, які пережили війну, втрату дому, важкі хвороби, сирітство та інші складні життєві обставини. Цього року участь у фестивалі взяли діти з різних регіонів України. Серед них діти внутрішньо переміщених осіб, з інвалідністю, ті, які потребують паліативної допомоги, а також діти із сімей, що опинилися у кризових обставинах.

Благодійний фонд «Місто добра» — найбільший в Україні міжнародний кризовий центр для жінок із дітьми, що функціонує в Чернівцях з 2016 року, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.