Запаси яблук в українських сховищах зросли більш ніж на 40% і перевищують 280 тисяч тонн. За даними Держстату України, у 2017 році вітчизняні аграрії виростили 107,6 тисячі тонн яблук, а за підсумками 2018-го — 147,7 тисячі тонн.
Експерти аграрного ринку зазначають, що причинами такого запасу фруктів стали рекордний торішній урожай, істотне збільшення кількості сховищ, а також низькі темпи продажу яблук на внутрішньому ринку, спричинені зростанням конкуренції.
Клімат в Україні дає змогу вирощувати різні види плодів і ягід, але найбільше в нашій країні вирощують яблук. Їхня частка серед вітчизняних фруктів становить близько 70%, повідомляє УНІАН. За даними прес-служби компанії Pro-Consulting, під яблука в Україні відведено найбільші площі серед плодів і ягід, загальний розмір яких перевищує 100 тисяч гектарів.
А ось щодо цін на яблука, то вони, найвірогідніше, й надалі знижуватимуться, оскільки попит на цю продукцію значно менший за пропозицію.
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