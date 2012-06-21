Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Відоме на всю Євразію Більське городище, що розташоване на межі Полтавської та Сумської областей, перетворять у незвичний музей під відкритим небом, щойно закінчать на ньому планові археологічні дослідження. Про це повідомили в заповіднику «Більськ». Тому відповідна науково-дослідна робота там триває майже постійно. Наприклад, з кінця першої декади липня на городищі працює колектив дослідників із Національної академії наук України, а тепер ось почала свою роботу ще й чергова щорічна літня польова археологічна школа, яка до оголошення карантину мала статус міжнародної.
Здавалося б, за роки досліджень на городищі вже не можна знайти нічого незвичайного, більшість поховань було пограбовано ще сотні років тому. Проте ще й досі археологи з Харківського національного університету імені В. Каразіна й викладачі та студенти з Києва й Дніпра регулярно знаходять там цікаві артефакти з червоно-жовтого скіфського золота й грецькі амфори, а також стародавні зразки одягу, військового спорядження та зброї.
Цьогоріч золотих речей, начебто, ще не знаходили, але ж сезон розкопок тільки розпочався.