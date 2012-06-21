Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У березні 2020 року біля райцентру Кобеляки Полтавської області з’явиться новий сучасний міст через річку Ворсклу, який у межах будівництва цементобетонної дороги Дніпро-Решетилівка споруджує турецька компанія «Онур».
Ці роботи тривають із серпня, і на об’єкті вже багато чого зроблено, зокрема змонтовано 72 балки по 24 метри, завершують зводити берегові опори. Турки поспішають вкластися у графік, але не забувають і про якість. У службі автомобільних доріг у Полтавській області ними задоволені.
Загальна вартість будівництва цієї ділянки дороги державного значення майже 170 мільйонів гривень, а всього інвестиційного проєкту бетонної дороги, протяжністю 80 кілометрів з усіма штучними спорудами, розв’язками, мостами – близько 12 мільярдів гривень.