В одинадцяти населених пунктах у прифронтовій зоні Луганщини місцеві жителі висадили 7,5 тисячі фруктових дерев і кущів, серед яких вишні, абрикоси, сливи, горіхи, смородина та інші. Сади скоро виростуть в Станично-Луганському, Попаснянському та Новоайдарському районах. За словами фахівців представництва Норвезької ради у справах біженців (NRC) в Україні, це було зроблено у рамках спільного проекту Міністерства закордонних справ Норвегії та Всесвітньої продовольчої програми ООН «Робота за активи». Реалізація проекту тривала півроку. За цей час люди також отримували від міжнародних донорів продовольчу допомогу.
За даними NRC, до 600 тисяч жінок, чоловіків та дітей, які живуть у п’ятикілометровій зоні по обидва боки лінії розмежування, є найбільш уразливими. Багато хто не має достатньо продуктів харчування, можливостей для працевлаштування та доступу до життєво важливих послуг. Висока соціальна незахищеність, втрата засобів до існування та дефіцит ресурсів є типовими для домогосподарств, розташованих поруч із фронтом. «На сході України довга зима, яка може бути досить суворою. Продукти та опалення є величезною проблемою для багатьох жителів прифронтових районів, особливо для людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями. Чимало з них не мають грошей і не мають доступу до ринків, щоб купувати продукти або паливо через те, що обстріли не вщухають», — сказав директор NRC в Україні Крістофер Мейлі.
Наразі стовпчик термометра на сході України показує мінус 10, і синоптики повідомляють, що сюди йдуть ще сильніші морози. Починаючи з 2014 року, NRC допомагає цивільним особам, котрі постраждали від конфлікту на Донбасі, пережити зимовий сезон, надаючи тверде паливо, матеріали для утеплення домівок, обігрівачі, одяг, ковдри. За оцінкою ООН, у 2018-му конфлікт на сході України продовжує негативно позначатися на життях 4,4 мільйона осіб, з яких 3,4 мільйона потребують гуманітарної допомоги.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»