Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
155 років тому в місті Перемишль (тепер – Польща) вперше публічно виконали славень «Ще не вмерла Україна», музику якого написав Михайло Вербицький на слова Павла Чубинського. Він завершував концертну програму, яку приурочили вшануванню пам’яті Тараса Шевченка.
З нагоди цього ювілею у Львові біля міської ратуші на урочисте виконання Державного Гімну України зібралися представники міської ради та громадськості, духовенство, мешканці міста та гості.
Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова, зокрема, зазначив, що нині для українців Державний Гімн – не лише символ, а великий знак боротьби. Тому так важливо, аби ми «були сильні, єдині та разом».
Урочисто та всі гуртом Державний Гімн України львів’яни співають не вперше. Такий захід у місті Лева можна назвати вже традиційним. Символічним – також. Адже, як підкреслюють у міській раді, єдність львів’ян стає добрим прикладом соборності для всієї країни.