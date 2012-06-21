Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Багаторічні розмови про можливість відновлення аеропорту поблизу закарпатського міста Мукачево набувають конкретних обрисів. На засіданні уряду 6 травня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив розробити проєкт спорудження летовища.
Згідно з дорученням Міністерством інфраструктури спільно з Міністерством фінансів, а також Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства повинні підготувати зміни до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року, які передбачатимуть завдання з проєктування та будівництва аеропорту у Мукачеві.
Нагадаємо, що за радянських часів біля міста Мукачево діяв військовий аеродром. Один із наймогутніших на західних рубежах колишнього СРСР, він був здатний приймати літаки різних типів. Сьогодні від колишнього летовища не залишилося практично нічого, окрім території, що перебуває на балансі міської ради. Початок робіт над відновленням аеропорту деякі експерти пов'язують із складними умовами, в яких перебуває Ужгородський аеропорт. Відкритий ще в 30-ті роки минулого століття, нині він використовується в обмеженому режимі. Складнощі виникли через відсутність міждержавної угоди зі Словаччиною, над якою вимушено пролітають літаки перед здійсненням посадки. Термін дії попередньої угоди закінчився кілька років тому, після чого вона не поновлювалася.