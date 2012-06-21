Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Вчора, 16 січня, у Харкові на вулиці Танкопія невідомий з пістолета з глушником застрелив чоловіка, зробивши, за свідченням очевидців, 5-6 пострілів. Подія відбулася раннім вечором, а інформація про неї надійшла до поліції о 17:35.
На місце стрілянини відразу прибули слідчі та оперативні працівники, які побачили, що людина, в яку потрапили кулі, лежить під автомобілем біля під’їзду.
Постраждалим, який помер від завданих пострілів, виявився директор бюро міського цвинтарю №3 сорока восьмирічний Віталій Шульга, у якого залишилися дружина і двоє дітей. Сусіди говорять, що вбитий був завжди доброзичливим і ніколи не відмовляв у допомозі.
Як встановили правоохоронці, кілер, віком близько 30 років та зростом від 175 до 177 сантиметрів, був одягнений у чорну куртку з високим коміром до очей, чорну шапку, можливо, з малюнками білого кольору, після пострілів зник у напрямку проспекту Петра Григоренка.
Для затримання вбивці введена в дію спеціальна поліцейська операція «Сирена», а інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань по п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін до 15 років або довічне позбавлення волі.