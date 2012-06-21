Біля узбережжя Італії вчені виявили кораловий риф. Він розташований недалеко від міста Монополі. Через глибини, на якій знаходиться риф, він вважається дуже рідкісним, тому як на такій глибині корали зазвичай втрачають свій колір.
За зовнішнім виглядом він виглядає рифи, що знаходяться на Мальдівах.
Досі вважалося, що корали в Середземному морі давно вимерли. Кораловий риф має протяжність понад два з половиною кілометри. Він забарвлений у фіолетові, червоні і помаранчеві кольори. Його унікальність полягає в тому, що попри те, що на такій глибині корали не ростуть, він зберіг свої фарби.
Виявлений в Італії риф унікальний, вважає професор, директор департаменту біології Університету Барі Джузеппе Корріеро. Знаменіті Мальдівські і австралійські коралові рифи практично не можуть вирости без максимального отримання сонячного світла. Рифам на такій глибині вкрай рідко вдається виживати і рости, підкреслив учений.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»