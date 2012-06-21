Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Хоча мамонти є одними з найвідоміших доісторичних тварин, про те, як вони жили, науковці знають не так багато. Мамонтів давно немає, а за рештками судити про їх приватне життя досить важко. Проте, науковий прогрес не стоїть на місці: в статті в Science співробітники Аляскінського університету у Фербенксі описують життєвий шлях одного мамонта, який жив на Алясці майже 17 тисяч років тому. Життєвий шлях у прямому сенсі – дослідникам вдалося відтворити на зразок карти переміщень мамонта за ті 28 років, які він жив на нашій планеті.

Разом з їжею і водою тварини поглинають якусь кількість нестандартних ізотопів різних хімічних елементів. І якщо у тварини є якась «незмінна» частина тіла, на кшталт бивнів, то ці ізотопи будуть тут накопичуватися. Дослідники вивчали бивень самця мамонта довжиною 1,7 метра. З бивня за допомогою новітніх методів можна було добути зразки, відповідні різному часу життя мамонта. У зразках шукали стабільні ізотопи стронцію, кисню та інших елементів. У природі вони поширені нерівномірно. Зіставляючи кількість ізотопів у тому чи іншому шматочку бивня з картою ізотопів у тій чи іншій місцевості, можна зрозуміти, де був мамонт, коли йому було 10 років, або 11, або 15 тощо. Ізотопну карту місцевості побудували за даними, отриманими з решток дрібних гризунів, що жили тут приблизно в той же час. Гризуни живуть більш-менш осіло, далеко не подорожують, тому кількість ізотопів у їх тканинах відповідає тій кількості, яке було тоді в навколишньому середовищі на конкретній території.

Цей мамонт був одним з останніх, які ще жили тоді на Алясці. З урахуванням природних бар'єрів і з урахуванням того, яку відстань мамонт міг пройти за тиждень, дослідники побудували карту його переміщень. Мамонт ходив багато: за все життя він подолав відстань, що дорівнює двом екваторам. При цьому вдалося з'ясувати не тільки де і скільки він ходив, але і деякі події з його життя. Наприклад, у шарах бивня, що відповідали 15-річному віку, є різка зміна в змісті ізотопів. З урахуванням інших даних автори роботи зробили висновок, що у п'ятнадцять років мамонтові довелося покинути рідне стадо – подібно до того, як йдуть з рідного стада дорослі самці сучасних слонів. А зміни в ізотопах азоту в останню зиму життя мамонта говорять про те, що він голодував – від чого, ймовірно, і загинув.

Якщо такі дослідження вдасться вивчити на інших мамонтах та інших тварин, то картина доісторичної життя заграє новими фарбами: вчені дізнаються не тільки, так би мовити, окремі долі тварин, а й зможуть більш ґрунтовно відновити картину всієї тодішньої екосистеми.