Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Причиною мутацій коронавірусної інфекції є кількість «судин для розмноження». Про це заявила доктор біологічних наук, професор Школи системної біології університету Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.

Вона пояснила, що першими були виявлені варіанти інфекції «Альфа», «Бета» і «Гамма», а нині в світі поширюється штам «Дельта», спочатку виявлений в Індії. Біолог підкреслила, що цей варіант COVID-19 здобув перемогу над попередніми.

Також вона зазначила, що в різних державах йде боротьба між штамами коронавірусу і поки незрозуміло, протистоїть іншим штам «Лямбда» з Перу.

«Еволюція вірусу пропорційна кількості судин для розмноження. А ці «судини», на жаль, – це ми з вами. Тому і зростає кількість інфікованих», – пояснила Баранова.

За її словами, при лікуванні інфекції найчастіше застосовуються глюкокортикоїди, що, в свою чергу, сприяє розвитку нових штамів. Знизити інтенсивність цього процесу, як заявила Баранова, допоможе тільки вакцинація, яка істотно підніме рівень антитіл.

В понеділок, 5 липня, британські вчені з ZOE COVID Symptom Study заявили, що симптоми штаму корона вірусу «Дельта» стали схожі з симптомами сильної застуди, наприклад з головним болем і нежиттю. Дослідження показало, що в нині найбільш типовими симптомами коронавірусу є також біль у горлі, чхання, постійний кашель.