До речі, це не гепард. Ним виявився павук-краб. Ця членостонога істота може повертатися на 360 градусів і наносити точний удар по жертві всього за восьму частинку секунди, повідомляє Journal of Experimental Biology.
Наразі вважати, що найшвидшими істотами на Землі є ссавці та інші хребетні. Але це не так. З урахуванням різниці в розмірах комахи та інші безхребетні набагато вправніші і швидші. Наприклад, муха-ктирь (Asilidae) може за частки секунди виявити жертву, націлитися на неї і майже гарантовано зловити. А морські раки-богомоли з силою кулі, випущеної з дрібнокаліберної мисливської рушниці, вдаряють об панцири своїх жертв і пробивають їх.
Нещодавно до числа маленьких супергероїв зарахували павуків-крабів (Selenops), що живуть в будинках і лісах в країнах Південної та Східної Азії. Спостерігаючи за цими істотами за допомогою високошвидкісної камери, біологи з університету Каліфорнії виявили, що вони надзвичайно швидкі і моторні. Членистоногим досить 0,12 секунди, щоб виконати найскладнішу операцію. До слова, за цей час вони можуть миттєво розвернутися, зловити жертву і встромити в неї свої ікла.
«Далеко не всі павуки використовують павутину для полювання. Приблизно половина з них намагається зловити жертву, вистежуючи і стрибаючи на неї, а інші, такі як павуки-краби, нападають на них із засідки. Зараз ми вивчаємо, як ці павуки роблять подібні трюки, щоб в майбутньому створити більш маневрених роботів», – розповів Сара Крюс з університету Каліфорнії в Мерсед (США).
Спостереження показали, що павуки-краби можуть ходити боком і задом, як морські краби. Їх практично неможливо зловити, навіть якщо вони знаходяться на відкритій стіні або стелі. Лише за 1 секунду павук-краб робить 8 стрибків з розворотами, що дозволяє йому змагатися в маневреності з мухами і колібрі. Вчені говорять, що подібні дії ці істоти можуть виконувати завдяки унікальній анатомії ніг.
«Ми виявили, що найближча до жертви нога грає роль своєрідного якоря і важеля, який павук використовує для того, щоб підняти своє тіло і перекинути його в бік майбутнього «обіду». Ноги на протилежному боці тіла відштовхують його від землі і павук-краб робить кілька абертів, ніби фігурист», – додає Ю Цзен, колега Сари Крюс.