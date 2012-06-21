Вживання томатного соусу, зокрема кетчупу, може знизити ризик виникнення раку шлунка і кишківника. До такого висновку прийшли іспанські вчені після проведеного ними дослідження про вплив томатів на здоров'я людини, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на газету Daily Mirror.
Група біологів з Політехнічного університету Валенсії вивчила вплив овочів на людський організм при вживанні їх в сирому і приготованому вигляді. Результати дослідження показали, що тушковані помідори, що додаються в соуси, набагато корисніші для організму, оскільки в процесі приготування вони зберігають спеціальну речовину - лікопін, яка підсилює дію пробіотиків. Крім того, вони стимулюють ріст корисних бактерій, які стимулюють моторику і мікрофлору кишківника.
Лікопін – це пігмент червоного кольору, у великій кількості міститься в помідорах. Він вважається кращим антиоксидантом, позитивно впливає на здоров'я людини. Лікопін запобігає окисленню холестерину, у зв'язку з чим використовується для профілактики серцево-судинних захворювань, а також знижує ризик розвитку атеросклерозу. Продукти з великим вмістом цієї речовини захищають клітини організму від згубної дії вільних радикалів, тому застосовуються для запобігання розвитку деяких видів раку.
Вчені виявили, що вживання томатних соусів призводить до уповільнення поширення заражених ракових клітин і в кінцевому підсумку до їх загибелі. У свою чергу, це дозволяє знизити ймовірність виникнення і розвитку раку шлунка і кишківника. За словами фахівців, результати експерименту можуть бути застосовані для розробки спеціальних дієт, а також створення більш корисних продуктів в майбутньому.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»