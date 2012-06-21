Незвичайну глибоководну рибу з прозорою головою, яку пощастило зняти на відео (дивіться нижче) вченим з Австралії, відноситься до так званих риб-невидимок. І не тільки тому, що їх рідко зустрінеш, але і тому, що вони можуть керувати світінням свого тіла і відключати його.
Багато глибоководних риб світяться – це нормальний біологічних механізм для істот, які живуть у суцільній темряві. Світіння дозволяє рибам спілкуватися одна з одною, знаходити їжу, партнерів для спаровування. Але коли ти світишся, то сам стаєш їжею для більших і зухваліших риб. Що ж робити? Очевидно – користуватися системою включення-вимикання «внутрішнього світильника».
Саме так роблять риби Macropinna microstoma, які в цілому є досить незвичайними істотами. Ну, хоча б тому, що у них прозора голова, яка дозволяє їм виглядати ефектно навіть на тлі інших глибоководних монстрів.
Зафіксувати рибу-невидимку за допомогою спеціального дослідницького підводного апарату вдалося вченим з Австралійського музею в Сіднеї, які проводили спостереження в районі Американського Самоа. Вчені розповідають, що світіння, яке може створювати риба Macropinna microstoma, засноване на симбіотичних бактеріях, які живуть в її організмі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»