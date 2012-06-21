Ці знімки з китовою акулою вчені зняли біля Галапагоських островів.
Китова акула – найзагадковіша тварина в океані: досі невідомо, як і де ці тварини народжують своє потомство.
Про найбільшу в світі акулу з на диво миролюбним характером і крихітними зубами вчені знають дуже мало.
Щоб досконало вивчити поведінку гігантської риби, група морських біологів літо і осінь минулого року провели в океані біля Галапагоських островів, плаваючи поруч з китовими акулами. Вчені навіть спробували взяти аналіз крові уцих «ніжних гігантів» і провести ультразвукове дослідження.
Незважаючи на значні розміри, китові акули небезпечні тільки для планктону і мальків. Вони виростають від 6до 16 метрів і набирають вагу до 20 тонн.
Китові акули вже сторіччя вважаються цінною промисловою рибою і часто стають здобиччю рибалок. Найбільше китові акули полюбляють теплі води біля берегів Австралії, Філіппін, Мексики та Катару.
Унікальний малюнок з сонячних зайчиків на шкірі допомагає рибам вдало маскуватися. При цьому кожній акулі властива індивідуальна комбінація точок, подібна відбитку пальця.
Згідно «перепису» нині в океані мешкає майже 8 000 особин. Але досі жодна з риб, яку помітилидатчиком на Галапагосах, не припливала сюди двічі.
«Основні питання, які нас турбують: де вони мешкають, як спаровуються, як виховують молодняк», – розповідає Джонатан Грін, керівник проекту з вивчення галапагоських китових акул.
Понад 99% особин, за якими спостерігали біологи, на Галапагосах – це самки. У багатьох з них роздутий живіт, тому біологи вважають, що вагітні китові акули мігрують повз ці острови у відкритий океан, на екстремальну глибину, щоб народити на світ потомство і вберегти його від хижаків до тих пір, поки ті не стануть гігантами.