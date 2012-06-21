Упродовж 2018 року понад 650 тисяч іноземців здали свої біометричні дані. Вони надійно зберігаються, і фактів просочення чи спроб доступу до цієї інформації сторонніх осіб не було. Понад півмільйона із цих 650 тисяч — громадяни Російської Федерації. Бо в умовах агресії Росії проти України на цю категорію прикордонники звертали підвищену увагу. І звертатимуть надалі. З початку цього року майже 12 тисяч іноземців також здали відбитки пальців, з них майже понад 11 тисяч — громадяни РФ, повідомляє УНІАН з посиланням на помічника голови Державної прикордонної служби Олега Слободяна.
КОРДОН