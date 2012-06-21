У селищі Великий Бичків, що на Рахівщині, 9—11 листопада відбудеться перший фестиваль-змагання «Битва різьбярів», повідомляє Укрінформ.
Як повідомляє портал «Новини Закарпаття», мета заходу — відновити традиції різьбярства, яке є одним з головних гуцульських ремесел з виготовлення з дерева предметів побуту, декору, сувенірів та аксесуарів.
У програмі фестивалю — створення та відкриття «Алеї різьби», змагання професійних різьбярів, майстер-клас з різьби по дереву, ярмарок виробів різьбярства та коренепластики, а також конкурси та святковий концерт.