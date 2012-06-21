Українці, які були змушені змінити місце проживання через воєнні дії на території Донбасу чи Криму, мають право на отримання субсидії.
Про це заявили в уряді.
З наближенням опалювального сезону суттєво збільшилася кількість тих, кому потрібен такий вид державної допомоги, адже переселенці живуть в орендованому житлі. Насамперед, це стосується біженців з території Донбасу та Криму.
Щоб отримати субсидію таким громадянам, необхідно переоформити на себе особові рахунки. Коли вони стануть платниками комунальних послуг, то можна буде оформляти субсидію.