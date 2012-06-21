Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На Миколаївщині триває процес виплати компенсацій фізичним особам-підприємцям, які змушені були під час карантину призупинити чи скоротити свою діяльність. Допомога виплачується по частковому безробіттю на період карантину. Про це йдеться в сюжеті телеканалу «НИС-ТВ». З квітня обласний центр зайнятості виплачував компенсації по частковому безробіттю малому та середньому бізнесу, що мають найманих працівників. Допомогу отримали майже триста підприємств. Наразі розпочато другий етап для ФОПів без найманих працівників. «Вже опрацьовано понад 770 пакетів документів, які надійшли від ФОПів із всієї області. Ця робота у нас в самому розпалі. Ми свої зобов’язання перед малим бізнесом виконаємо», — зазначив директор Миколаївської обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько. Власниця одного з миколаївських туристичних агенств Ірина Заїка була змушена призупинити свою діяльність після введення карантину, бізнес зазнав збитків. Жінка вважає, що саме туристична галузь сьогодні найбільше постраждала. Натомість вона сподівається, що її заяву схвалять та вона отримає компенсацію від держави, що буде дуже доречно в нинішніх умовах.
Проте Дмитро Оборонько запевняє, що підприємцям не варто хвилюватися, адже на рахунках центру зараз налічується 50 мільйонів гривень, тож коштів всім вистачить.