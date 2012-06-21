Підбито підсумки Других національних консультацій з розроблення секторальних та крос-секторальних експортних стратегій за участю близько 600 представників бізнес- і галузевих асоціацій, організацій, об’єднань, офісів реформ, освітніх закладів, а також профільних експертів, представників законодавчої, виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Експортною стратегією України визначено п’ять перспективних секторів і чотири крос-сектори, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку. Серед них: інформаційно-комунікаційні технології, харчова й переробна промисловість, технічне обслуговування й ремонт повітряних суден, креативні індустрії, машинобудування, інновації для експорту, вдосконалення навичок, транспортування та спрощення умов торгівлі, торговельна інформація і просування експорту.
«Створення нових можливостей для експортерів — один із пріоритетів уряду. Тому спільно з бізнесом розробляємо секторальні та крос-секторальні експортні стратегії у найперспективніших секторах. Щоб бізнес мав орієнтири і міг створити ширший і вишуканіший асортимент пропозиції своєї продукції та конкурував на перспективних ринках. Розроблені стратегії сприятимуть переходу до експорту наукомісткої інноваційної продукції, тож від цього виграє і бізнес, і Україна загалом», — прокоментував наступний етап реалізації Експортної стратегії України перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
У режимі реального часу учасники Других національних консультацій сформували бачення й стратегічні цілі кожного сектору та крос-сектору, наповнили плани дій відповідними заходами, визначили та ідентифікували основних виконавців.