У грудні 2017 року в порти анексованого Росією Криму незаконно зайшли 26 вантажних суден, повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Загалом ці судна зробили 82 заходження до портів Керчі, Севастополя і Феодосії. У повідомленні наголошується, що такі дії здійснювали 25 суден під прапором РФ і судно під прапором Сьєрра-Леоне. Крім того, на рейдах в акваторії портів, що використовується для стоянки суден, було зафіксовано кораблі Молдови, Мальти, Того, Палау, Федерації Сент-Крістофер і Невіс та Союзу Коморських Островів. У Києві вважають, що ці дії «підривають суверенітет України і є порушенням її законодавства, що передбачає відповідальність судновласників, операторів і капітанів суден». Офіційно український уряд оголосив порти Криму закритими в квітні 2014 року.
На критику за ведення бізнесу в окупованому Росією Криму цього тижня наразилися також дві великі німецькі компанії — Volkswagen та Adidas — через роботу їхніх рітейлерів на півострові. Різка заява на адресу цих концернів пролунала від міністра закордонних справ України Павла Клімкіна під час прес-конференції, у якій взяв також участь глава зовнішньополітичного відомства ФРН Зігмар Габріель, котрий відвідав Київ із робочим візитом. «Нині є компанії, як от Volkswagen чи Adidas, які дозволяють своїм рітейлерам вважати Крим територією Росії. Ми їх безумовно дістанемо не тільки політичними, а й юридичними методами», — заявив Павло Клімкін.
Проте, як повідомила Deutsche Welle, VW та Adidas відкинули ці претензії Києва. «Бренди концерну Volkswagen дотримуються санкцій та виконують ухвалені рішення. Протилежні оцінки викликають у нас подив», — йдеться в заяві прес-служби німецького автовиробника. А прес-служба іншої німецької фірми, згаданої главою українського МЗС, відповіла, що «Adidas загалом дотримується чинного законодавства».
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»