Під час всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця», яка недавно відбулася на Сумщині, волонтери, активісти, небайдужі громадяни зібрали рекордну суму коштів — майже 390 тисяч гривень.
На них закуплено і передано для офтальмологічного кабінету обласної дитячої клінічної лікарні набір обладнання, яке істотно допоможе медикам у лікуванні захворювань очей найменших жителів краю. Як повідомила регіональний керівник акції Крістіна Сахно, Сумщина не лише встановила власний благодійний рекорд, а й посіла перше місце за обсягом зібраних коштів серед регіонів України, які брали участь в акції. Усього за 13 років, відколи проводиться «Серце до серця», в області зібрано майже півтора мільйона благодійних гривень, на які закуплено обладнання і устаткування для різних відділень обласної дитячої клінічної лікарні.