Наглядова рада єдиного в Україні благодійного телемарафону на підтримку захисників України, який проводився у Запорізькій області наприкінці минулого року, завершила розподіл зібраних коштів. До марафону приєдналися 782 організації та фізособи, які перерахували 1 мільйон 23 тисячі 500 гривень.
Найбільш активними були навчальні заклади, органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, великі промислові підприємства та фермерські господарства. За даними одного з організаторів марафону Дениса Безтужева, допомогу отримали 515 осіб, серед них 128 членів родин загиблих учасників АТО, сім інвалідів першої групи, 21 – другої, 93 –третьої групи. Організатори марафону підтримали також лікування 42 демобілізованих бійців, які отримали поранення на війні, профінансували післяопераційну реабілітацію 102 колишніх військових. Також кошти на вирішення соціально-побутових питань отримали 91 учасник бойових дій та дев’ять багатодітних родин.
На думку організаторів, телемарафон став символом єднання запорізької громади навколо підтримки українських солдат, сприяв консолідації ветеранського руху, усвідомленню того, що жодного захисника не покинуто з проблемами на самоті. Обласна влада та громадські активісти не зупиняються на досягнутому. Розпочали підготовку до чергового благодійного марафону, який стартує на початку листопада та триватиме до Дня Збройних Сил України.