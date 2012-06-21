Всеукраїнська благодійна організація «Благодійний фонд родини Жебрівських» (правонаступник Благодійного фонду «Фармак») виділяє 10 млн грн на протидію поширенню коронавірусу.
Кошти підуть на закупівлю апаратів для штучної вентиляції легень, експрес-тестів на коронавірус, захисних костюмів та масок, дезінфікуючих розчинів для потреб лікарень, повідомляє департамент корпоративних комунікацій АТ «Фармак».
У цей складний для світу та країни час бізнес має стати надійною опорою для держави та прикласти максимум зусиль, щоб запобігти розвитку коронавірусу 2019-nCoV (COVID-19). У всьому світі тисячі компаній надають посильну допомогу у боротьбі з цією важкою недугою. Свідомі підприємці сьогодні повинні думати не про прибуток, а про соціальну відповідальність. «Фармак» готовий під потреби держави освоїти випуск нових для підприємства препаратів, які можуть бути ефективні в боротьбі проти пандемічного захворювання, у межах технологічних можливостей і в мінімальні терміни», - зазначила Філя Жебрівська, голова Наглядової ради АТ «Фармак».
Відділ аналітики
«Урядового кур’єра»