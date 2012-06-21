Триває благодійний телемарафон до Дня Збройних Сил України, ініційований громадськими організаціями ветеранів АТО за підтримки місцевої влади. На рахунок уже надійшло понад 170 тисяч гривень, найбільше із Запоріжжя, Бердянська, Гуляйпілля та Мелітополя. Серед найбільших меценатів ПАТ «Запоріжабразив», ДП «Івченко-Прогрес», Бердянський морський торговий порт, ТОВ «Агрофірма «Щедрий Лан», «Агроконтинент», ПП «РКП «Маяк», «Агрофірма «Промінь», фермерське господарство «Степове–2001». Організатори також очікують на участь металургійних та добувних підприємств регіону, мереж автозаправних станцій, супермаркетів, підприємців, що торгують хутряними та ювелірними виробами.
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На думку скарбника телемарафону Світлани Алексєєвої для взаємодії з соціально відповідальним бізнесом важливо залучити демобілізованих бійців. Вони краще за інших знають проблеми побратимів. Як і минулого року кошти збирають за територіальним принципом. Усі гроші, зібрані в місті, районі чи громаді, обов’язково повернуться місцевим ветеранам. Першочергову підтримку одержать члени родин загиблих героїв, інваліди війни, солдати, які отримали важке поранення або каліцтво.