Державний секретар США спільно з колегами з Німеччини, Великої Британії та Франції обговорили плани щодо подальшої підтримки України.

«Обговорив сьогодні з моїми колегами з Німеччини, Великої Британії та Франції наші плани продовжувати підтримувати Україну, притягуючи до відповідальності Путіна та його помічників. Ми також обговорили наші зусилля щодо взаємного повернення до повної реалізації СВПД з Іраном», - написавБлінкен у твіті. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Також Блінкен обговорив з міністром закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріаном проблему продовольчої безпеки у світі.

«Радий знову зустрітися з міністром закордонних справ Франції Ле Дріаном під час вечері Ради з торгівлі та технологій у Парижі. Ми обговорили двосторонні питання і нашу взаємну занепокоєність з приводу зростання глобальної продовольчої безпеки внаслідок результаті невиправданої війни Росії в Україні», - написав Блінкен також у твіттері.