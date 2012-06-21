100-годинні спостереження на телескопі NASA «Spitzer» за відносно близькою до Землі екзопланетою, яка рухається на орбіті червоного карлика, не виявили у неї ніяких ознак наявності атмосфери. Це, на думку астрономів, підтверджує теорію про те, що гарячі кам'янисті планети, що обертаються навколо маленьких зірок, не можуть зберігати захисну оболонку протягом довгого періоду часу. Результати дослідження та висновки вчених представлені в журналі Nature.
«Отримані дані підтвердили наші очікування: LHS 3844 b виявилася гарячою кам'янистою планетою, поверхня якої аналогічна поверхні Меркурія», – пишуть автори дослідження.
Про відкриття LHS 3844 b було оголошено у вересні 2018 року. Вона стала однією з перших знахідок космічного телескопа NASA «Kepler», мисливця за екзопланетами NASA «Transiting Exoplanet Survey Satellite» (TESS), основною метою якого є пошук тисяч позасонячних світів у червоних карликах, зокрема ті, на яких може бути життя.
Екзопланета LHS 3844 b обертається навколо червоного карлика LHS 3844, який в 6,5 разів «легший» від нашого Сонця і в 5 разів менший за наше світило. Один оборот навколо зірки екзопланета робить лише за 11 земних годин, перебуваючи на відстані 0,006 астрономічної одиниці або 900 тисяч кілометрів від неї. За розміром ця «гаряча Земля» на третину більша за нашу планету.
Відразу після відкриття було висунуто припущення, що LHS 3844 b через свою близьку орбіту до зірки не має щільної атмосфери, так як вона, швидше за все, була «здута» в період бурхливої молодості її зірки.
«Тепер це вдалося підтвердити в ході спостережень. Більш того, ми вважаємо, що навіть тонка розріджена атмосфера не могла зберегтися в умовах, що панують на LHS 3844 b, тому вона, ймовірно, є оголеним кам'янистим світом. Це говорить про те, що при пошуку у червоних карликах екзопланет з сприятливим для життя кліматом, нам потрібно змістити акцент у бік світів на більш широких орбітах, які піддавалися і піддаються меншій кількості згубного випромінювання »,– роблять висновок автори дослідження.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»