Село Бобовище недарма називають винною столицею Мукачівського району: на місцевому агроторговельному підприємстві раніше виготовляли широкий асортимент вин, серед яких і знаменита «Троянда Закарпаття». Коли підприємство занепало, першість перебрали місцеві винороби, продовжуючи прадавні традиції виноробства.
І винороби, і місцеві культармійці, яких підсилив співом Закарпатський академічний народний хор, а фінансово — Мукачівська райдержадміністрація, втретє влаштували фестиваль «Бобовищенське гроно». Цьогоріч він став уже міжнародним, а фестивальний автобус, що курсував із райцентру, дав змогу долучитися всім охочим.
Символом фесту став напій «Бобовищенське гроно»: його виготовили з урожаю 2017 року, зібраного в усіх населених пунктах Мукачівщини. Звідусіль майстри привезли і власні вина, найкращі з яких нагородила відзнаками дегустаційна комісія, визначивши з понад трьох десятків різних сортів.
Голова облдержадміністрації Геннадій Москаль не оминув увагою пекучих проблем закарпатського промислового виноробства. За його словами, розвиток галузі гальмує небажання на законодавчому рівні розв’язати проблему колишніх винрадгоспів, до яких належить і агропромислове торговельне підприємство «Бобовище». «Теперішній фестиваль свідчить про перспективність цієї галузі на Закарпатті й у цьому селі, яке має всі передумови, щоб стати виноробною столицею України», — сказав Геннадій Москаль.
Гості з апетитом куштували страви закарпатської кухні, аплодували артистам і брали на замітку рецепти виготовлення вин, якими ділилися відомі винороби. Фестивальний вечір завершився концертом.